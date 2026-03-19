ＴＯＡは続伸している。１８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を前回予想の５４５億円から５５３億円（前期比９．２％増）、最終利益予想を２７億５０００万円から３２億５０００万円（同３７．３％増）に引き上げた。あわせて期末配当予想に業績連動配当３円を加え４８円へ増額すると開示しており、これらを好感した買いが入っている。 国内販売が堅調であるうえ、海外セグメン