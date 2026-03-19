3月18日、タップ・サック・マルチスポーツ・パビリオンで「EASL FINALS MACAU 2026」準々決勝が行われ、宇都宮ブレックス（日本）が85－64で新北キングス（台湾）に快勝した。比江島慎は試合後の会見で「勝ててホッとしています」と安堵の思いを口にした。 宇都宮は第1クォーターに12－23と苦しい立ち上がり。相手守備にダブルチームを仕掛けられ、ボール運びに苦戦する時間帯も