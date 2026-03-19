19日午前、山形市あけぼのの山形刑務所で火災が発生しました。刑務官による初期消火が行われ、火は約25分後に消し止められました。 消防などによりますと、午前8時40分ごろ、山形刑務所の刑務官から「厨房から火が出て初期消火したが、煙が充満している」などと119番通報がありました。 通報を受けて消防隊が現場に急行しましたが、到着時にはすでに火の勢いは収まっていて、消防による放水は行われませんでした。火は通報から25