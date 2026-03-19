「まだ終わってない」――そう言わんばかりのベテランたちが、再びリングに上がる。結成16年以上の漫才師による賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』(グランプリファイナル＝5月、フジテレビ系全国ネット・ゴールデンタイム生放送)の予選トーナメント「ノックアウトステージ」に進出する32組が発表された。金属バット×スーパーマラドーナ、三拍子×マシンガンズなど、初戦から決勝級カードが連発する。「ノックアウト