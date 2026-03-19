3月19日 公開 ポケモンは、Android/iOS用デジタルカードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の最新情報を本日3月19日22時に公開することを公式Xにて明らかにした。 本作は、ポケモンカードを手軽にコレクションできるスマートフォン向けアプリ。Xのポストには「2026 0319 2200 JST」の文字とともに、あるポケモンを思わせるシルエットが公開されている。