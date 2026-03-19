トランプ大統領による「ＵＦＯファイル」公開の下準備か！？ホワイトハウスが「Ａｌｉｅｎｓ．ｇｏｖ」というドメイン名を登録した。米紙ニューヨーク・ポストが１８日、報じた。ドメイン名「Ａｌｉｅｎｓ．ｇｏｖ」が連邦政府の公式ウェブサイト登録に追加されたことで、トランプ氏が「人類は宇宙で孤独なのか」という問題について、米情報機関が実際に何を知っているのかを明らかにする準備を進めているのではないか、とい