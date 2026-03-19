三井不動産レジデンシャルはDXYZと協業し、賃貸レジデンス「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」を3月13日に竣工した。「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」外観同物件は、関内駅など3路線が利用可能な利便性の高い立地に位置する。歴史ある商店街や公園、3月19日開業の「BASEGATE横浜関内」にもほど近い、活気と潤いが調和した環境にある。同物件には、顔認証プラットフォーム「FreeiD」の導入により、エントランスから各住戸