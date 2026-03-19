◆園田競馬３日目（３月１９日）《小牧太》２勝を挙げて５５勝。キクノルメイユール（１０Ｒ）に気合。「少し間隔が空いたのがどうかだけ」（◎）。ヴィクトリーナイト（７Ｒ）とヤマトフェイス（９Ｒ）の旧中塚厩舎の２頭については「調子はいいので」（◎）。ワンダーブリング（１１Ｒ）は「一気にメンバーは強くなるのがどうか」（○）。キーチグリフォン（１２Ｒ）も「叩き２走目で上積みがある」（○）。《下原理》