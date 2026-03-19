三山ひろしが、DJ KOO（TRF）との初コラボ曲「KENDAMA DO DANCE!」のMVを公開した。最新シングル「花とサムライ」（侍盤）に収録されているこの曲は、紅白のステージでの共演をきっかけに誕生したけん玉賛歌。けん玉をモチーフに、三山ひろしの歌声とDJ KOOのアプローチが響きあう、ポジティブな音頭調の楽曲だという。https://youtu.be/z0LJ7-dxXPs映像は、ディスコ調な背景をバックにド派手な衣装で決めた二人のパフォーマンスに