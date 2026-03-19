“ロハス違い”でまさかの事態に米大リーグ、ドジャースのミゲル・ロハス内野手が、誤報に怒りを露わにした。16日（日本時間17日）に米記者が、ロハスが禁止薬物違反により80試合の出場停止になるとXに投稿。実際に処分が下されたのは別の選手だった。同記者はすぐに投稿を削除したものの、ロハスは自身と球団に対しての謝罪を求めた。その後、同記者はXで謝罪した。出場停止処分となったのはフィリーズのヨハン・ロハス。だが