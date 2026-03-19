第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕した。準々決勝、準決勝翌日の休養日を各１日をはさみ、１３日間にわたって熱戦が展開される。開会式では、史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）を筆頭に３２校が入場行進。小野舜友主将（３年）が優勝旗を返還した。２０日の初戦の相手は２３年夏、２４年夏４強の神村学園（鹿児島）。１９日にリハーサルに臨んだ小野は「もう１回優勝旗を全員でつかみ取って神奈川に戻