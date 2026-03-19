3月13日、NBAロサンゼルス・レイカーズvsシカゴ・ブルズ戦で、八村塁（28・レイカーズ）と河村勇輝（24・ブルズ）が同時にコートに立ったことが大きく報じられた。ともにNBAの歴史に名を連ねる名門である。レイカーズは79年の歴史と17回の優勝を誇り、ブルズは60年の歴史と6回の優勝を果たした。【もっと読む】河村勇輝の父が語る「非強制」の育て方この6回の優勝は、マイケル・ジョーダンが率いた1991年〜1993年、1996年〜199