大手飲料メーカーによる自販機事業の撤退・再編が進んでいる。コカ・コーラ自販機事業に立ちはだかる前途多難…巨額減損処理で赤字転落コーヒー飲料を主力とするダイドーグループホールディングスは、展開する自販機約27万台のうち、約2万台を2026年度に削減すると公表した。不採算先を削減した上で、引き揚げた中古機を活用し、新品機への投資費用を削減するという。自販機は国内飲料事業における売り上げの9割を占める主要チ