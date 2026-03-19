ついに「強奪事件」に発展した。年齢制限なし「ニコパフ」依存症の危険性…全国で初摘発、若者の間で流行の兆し若者の間で大流行の兆しを見せる未承認のニコチン入り電子たばこ「ニコパフ」。商品の取引を巡り、16歳の高校生らが客を装って17歳の「売人」をおびき出し、チンピラ顔負けの荒っぽい手口ではやりの商品を奪い取っていた。17歳の無職少年に暴行を加え、ニコパフとみられる電子たばこや現金を奪ったとして、大阪府