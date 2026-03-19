8兆1719億円。昨年までに政府の「ガソリン補助金」につぎ込まれてきた血税の累計額だ。2022年1月の開始以来、年平均2兆円も乱費されてきたうえ、今後は原油高と円安進行で青天井に膨らみかねない。“令和のオイルショック”で日本の損失は年間20兆円超 イランがホルムズ海峡に機雷敷設で原油再高騰必至政府は19日から、ガソリン価格の高騰対策として石油元売りへの補助金支給を再開する。全国平均で1リットル180円を突破した小