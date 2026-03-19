またも因縁の争いだ。任期満了に伴う和歌山・橋本市長選が15日に告示。4選を目指す現職の平木哲朗氏（68=自維国推薦）に、元県議で新人の小西政宏氏（39）と前回選（2022年）と同じ顔ぶれの一騎打ちである。【もっと読む】トランプ米国にすり寄る高市首相の寿命を“値踏み”…自民党内で加速する派閥再興へのシタタカな計算もともと平木氏は、自民党の二階俊博元幹事長と親交があり、24年の衆院選、昨夏の参院選に自民公認で出