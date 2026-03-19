【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#13たった1日マラソンセッションの「ボーカリスト見本市」『オール・マイ・ラヴィング』◇◇◇アルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』の発売の前に『フロム・ミー・トゥ・ユー』『シー・ラヴズ・ユー』（ともに1963年）という強力シングルが発売されたこともあったからか、『ウィズ〜』からはイギリス、アメリカともにシングルがカットされなかった。それゆえアルバ