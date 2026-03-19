大卒加入の山之内佑成と島野怜が流れを変えた柏レイソルは3月18日、百年構想リーグ第7節で浦和レッズと対戦し、に1-1からのPK戦で勝利した。このゲームで途中出場した2人の若手について、リカルド・ロドリゲス監督が試合後の記者会見で絶賛した。両者ともプレスの掛け合いでスピード感のあった前半を0-0で終えたが、先手を取ったのは浦和だった。リカルド監督は「後半に集中力を欠いたのか悪い入りでセットプレーを立て続けに