第98回アカデミー賞授賞式で、Netflix（ネットフリックス）のアニメーション『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、『ケデハン』）の挿入歌『Golden』が歌曲賞を受賞した際、受賞者たちの受賞スピーチが強制的に打ち切られたことに関連し、オスカー側が「決められた発言時間があった」と釈明した。16日（現地時間）、米芸能メディアのバラエティは、今回のアカデミー授賞式の中継を統括したウォルト・ディズニー・テレビ