女子サッカーの韓国代表がアジア最強の日本代表に敗れ、女子アジアカップ決勝の前で脱落した。シン・サンウ監督が率いる韓国代表は18日（日本時間）、オーストラリアのシドニーで行われた2026アジアサッカー連盟（AFC）女子アジアカップ準決勝で日本に1−4で完敗した。前半15分に植木理子、25分に浜野まいかにゴールを許して早くも主導権を奪われた韓国は、後半30分に熊谷紗希、後半36分に千葉玲海菜に追加で得点された。韓国は後