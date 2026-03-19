韓国・釜山（プサン）のある路上で、夜中の時間帯に半裸状態で闊歩する男が目撃された。18日、韓国メディアJTBCの『事件班長』によると、情報提供者のAさんは17日午前2時ごろ、釜山のある横断歩道で呆れた光景を目にすることになった。重要部位だけをかろうじて隠した男が、マスクと帽子で顔をすっかり隠したまま街を闊歩していたのだ。片手には長い自撮り棒を持っており、Aさんは「男が何かを撮影しているように見えた」と話した