京都府知事選は１９日、告示され、３選を目指す現職と新人２人の計３人が届け出た。投開票は４月５日。立候補したのは届け出順に、無所属新人で京都華頂大名誉教授の藤井伸生氏（６９）（共産推薦）、無所属で現職の西脇隆俊氏（７０）（自民・中道・国民・立民・公明推薦）、諸派新人で政治団体「日本自由党」総裁の浜田聡氏（４８）。西脇氏の府政についての評価や、北陸新幹線の延伸などが争点となる。