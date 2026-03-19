イラン情勢が緊迫し、原油の調達先の多角化が一層求められる中、高市首相はトランプ米大統領との会談でアラスカ産の調達を表明する見通しです。一方で大統領は、ホルムズ海峡の安全確保に関し「支援は必要ない」とも発言。今後も難しい対応を迫られそうです。■輸入先の多角化で…日本は増産に投資藤井貴彦キャスター「首脳会談でトランプ大統領が何を求めてくるのか分からないという状況の中、日本が検討しているアラスカ産の原油