けさ（19日）高松市のアパートでゴミ袋と通路の壁面が焼ける火事がありました。 警察によりますと、きょう（19日）午前6時20分ごろ、高松市東田町の3階建てアパートの2階の通路に置かれていたゴミ袋と通路の壁面などが焼けていることに、近くに住む住民が気付き、消防に通報しました。 消防が消火にあたり、火は30分後に消し止められましたが、2階の通路に置かれていたゴミ袋と通路の壁面など約3平方メートル