現地３月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、スペインの名門バルセロナが、プレミアリーグの強豪ニューカッスルとホームで対戦した。敵地で行なわれた第１レグは、後半アディショナルタイムの同点弾でなんとか１−１のドローに持ち込んでいたなか、第２レグでは、圧倒的な力の差をみせつける。６分にラフィーニャの得点で先制したバルサは、15分に失点するも、18分にマルク・ベルナルのゴー