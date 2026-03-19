Snow Manの佐久間大介さんは3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。初挑戦した手料理を披露し、反響を呼びました。【写真】佐久間大介が初挑戦した手料理「佐久間くん料理までシゴデキ！！」佐久間さんは「#佐久間の初挑戦」とハッシュタグをつけ、1枚の写真を投稿。「せいろ！！！！！」とあるように、竹製のせいろが2つ並んだ様子が写っており、手作り感あふれるせいろ蒸し料理に挑戦したことがうかがえます。肉や魚、野菜が大量