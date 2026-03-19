第98回選抜高校野球大会の開会式で、入場行進する横浜（手前）の選手ら＝19日午前、甲子園球場第98回選抜高校野球大会は19日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕した。2連覇を狙う横浜（神奈川）や戦力以外の要素を加味する21世紀枠で選ばれた長崎西、高知農など32校が参加して開会式が行われ、男性5人組「M！LK（ミルク）」の「イイじゃん」に合わせて入場行進した。横浜の小野舜友主将が優勝旗を返還し、北照（北海道）の手代