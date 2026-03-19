この冬の記録的な大雪を受け青森市は１７日、除排雪業者への支払いで、出動の有無にかかわらず一定額を支出してきた「シーズン契約」を、来冬から出動ごとに対価を支払う「単価契約」に見直すと明らかにした。市議会の雪対策特別委員会で説明した。業者への支払いで市は、一部地域で「シーズン契約」を採用してきた。業者側には、降雪状況に左右されずに機材の準備や人繰りを計画できる利点があった。一方、出動しなくても業者