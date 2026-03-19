アメリカの国家情報長官室は18日、世界の脅威に関する年次報告書を発表し、中国は現在、2027年までに台湾侵攻を実行する計画はない、という見解を示しました。アメリカの情報機関を統括する国家情報長官室は18日、年次報告書を発表しました。その中では、「中国の指導部は現在、2027年までに台湾侵攻を実行する計画はない」と分析。「台湾統一に向けた特定のタイムラインも持っていない」と評価しています。その上で、「中国当局者