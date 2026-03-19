入社3年目の若手社員が「上司と合わない」と感じて転職を考えることは、近年では珍しくなくなってきました。一方で、親世代の多くは「3年は我慢すべき」といった価値観を持っており、世代間で意見が分かれる場面も多いようです。 果たして、20代前半での早期転職はキャリアにとってマイナスになるのか、前向きな選択として評価されることもあるのか、気になる方も多いでしょう。この記事では、若手の早期転職の現実について考