英語を勉強しても英会話がうまくいかないのはなぜか。英検1級・全国通訳案内士の資格を持つまんじろうさんは、「勉強していろいろな語彙を覚えれば覚えるほど、どの表現を使うか迷う場面が多くなる。英会話のコツはむしろ知識を減らすことだ」という――。※本稿は、まんじろう『英語が口からスッと出る！ 「一択」英会話』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／sankai※写真はイメージです - 写真＝i