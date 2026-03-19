自己紹介は奥が深い。どうすれば相手の印象に残る人物になれるのか。コミュニケーション講師の深谷百合子さんは「経歴を話すだけではなく、相手の関心事に合わせて自分の想いを付け加えておくと効果的だ」という――。※本稿は、深谷百合子『「この型」を使って○○をわかりやすく説明してください。』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Pattanaphong Khuankaew※写真はイメージです - 写真＝iSt