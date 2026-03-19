ジャイアンツとのOP戦で4回1/3を1安打4K無失点【MLB】ドジャース 5ー1 ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）十分なインパクトだった。ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、米アリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板。5回途中を1安打無失点に抑える好投を見せ、米メディアからは称賛の声が相次いでいる。エンゼルス時代の2023年2月28日（同3月1日）以来、3年ぶりとなるオープン