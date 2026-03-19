デートのとき、男性は女の子のリアクションが常に気になっており、後ろ向きの発言が聞こえてきたら、テンションも一気に落ちてしまいます。いったい、デート中にどんな一言を言われると男性のテンションは急降下するのでしょうか？【１】「◯◯君といるとき、いつも変なことが起きるな」などと、八つ当たりしてくる。思いどおりにならないことを理由に八つ当たりをしてしまい、男性のテンションを下げてしまうパターンです。男性は