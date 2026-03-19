お互い好意を抱いているのはわかっているのに、一歩踏み出すことができない距離感のデートでは、スキンシップのタイミングが難しいもの。まずは「手をつなぐ」ことから始めてみて、女の子のドキドキを増幅させてしまいましょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「デート中、えっ！今？…女の子をドキッとさせる手のつなぎ方」をご紹介します。【１】「手つないでいい？」と恥ずかしそうに尋ねてか