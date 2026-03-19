心停止の人を救命するために広まった医療機器「AED（自動体外式除細動器）」は、2004年7月に一般での使用が解放されて以降、全国で約67万台が普及したといいます。しかし、AEDを楽しく知ることができるおもちゃ「TOY COCORO」（以下、トイこころ）を開発した坂野電機工業所・代表取締役社長の坂野恭介さんは本当の意味での認知は広まっていないと、現状をみつめます。かつて、医療従事者を支える臨床工学技士としても働いて