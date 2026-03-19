第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕した。開会式では５人組ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ（ミルク）」の「イイじゃん」を入場行進曲にして、出場３２校が聖地の黒土を踏みしめた。本来はダンスミュージックの「イイじゃん」だが、行進曲にふさわしく、吹奏楽用に見事にアレンジされている。これにはＳＮＳ上で称賛の声が続々と投稿。「イイ感じにマーチ＆壮大になっている。これは凄い」「サビの部分を