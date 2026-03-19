プロゴルファーの西村優菜が自身のInstagramを更新。米女子ゴルフツアーの来季出場権をかけた最終予選会を終えて、今の心境を語りました。 西村優菜がLPGA出場権を獲得！「過酷な1週間だった」 現地時間12月9日、米アラバマ州のマグノリアグローブGCで行われた最終予選会。結果、西村優菜プロは5アンダーの24位となり、25位タイまでに与えられる出場権を獲得しました。 西村プロは「たくさんの