機械受注額の推移内閣府が19日発表した1月の機械受注統計（季節調整値）は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比5.5％減の9824億円だった。マイナスは2カ月ぶり。基調判断は前月の「持ち直しの動きがみられる」を維持した。製造業は12.5％減の4358億円。非製造業は6.8％増の5632億円だった。