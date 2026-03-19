共産党の田村智子委員長は18日の記者会見で、米国が開発を進める最新鋭のミサイル防衛システム「ゴールデンドーム構想」に日本が参加する方向と報じられたことについて、懸念を示した。【映像】「勝手に米国にいって約束、ありえない」（実際の様子）記者が「『ゴールデンドーム構想』に日本が参加する方向だと読売新聞が報じました。日米では既に極超音速ミサイルの共同開発を進めていますが、日本が他にどの分野に参加協力す