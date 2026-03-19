20日は「国際幸福デー」です。これを前に世界の国や地域の「幸福度」をランキングにした報告書が公表され、SNSの過剰利用が若者の幸福度を下げている可能性が指摘されました。「世界幸福度報告書」は国連の関連組織などが中心となって作成したもので、フィンランドが9年連続で1位となったほか、アイスランド、デンマークが続くなど福祉や教育が充実している北欧諸国が上位を占めました。日本は61位と去年の順位を下回り、G7=主要7