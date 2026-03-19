3月18日夜、静岡県東伊豆町のホテルで樽型のバレルサウナ内部が焼ける火事がありました。この火事によるけが人はいないということです。 18日午後9時50分頃、東伊豆町のリゾートホテルの従業員から「サウナが燃えている」と警察に110番通報がありました。 火が出たのはホテルの露天風呂に併設されているバレルサウナで、樽（バレル）のような円筒形のサウナ小屋です。 警察によりますと、内部から出火し煙が上がっていた