＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“めっちゃ”動ける191キロ超巨漢力士「ここまで動ける191キロは見たことない」169センチ・191.5キロという、角界でも屈指の重量を誇る超あんこ型力士が、その巨体からは想像もつかない軽やかな動きを披露。驚異の機動力で白星を挙げると「ここまで動ける191キロは見たことない」「テーピングもないし逸材」など驚きと称賛の声が相次いで寄せられた。注