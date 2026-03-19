将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局は3月19日、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が前日に封じた47手目が開封され、午前9時すぎに挑戦者・永瀬拓矢九段（33）の手番で再開された。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第6局（生中継中）藤井王将の2勝、永瀬九段の3勝で迎えたシリーズ第6戦。フルセットか、決着か、一手一手の進行に大きな注目が集まっている。本局は、将棋界の第三