高市総理大臣は来日中のシンガポールのウォン首相と初めて首脳会談を行い、自由貿易や安全保障など5つの分野で協力を進めることで一致しました。【映像】日・シンガポール 初の首脳会談の様子高市総理大臣「両国関係の戦略的パートナーシップへの格上げを本日発表できることを心から歓迎します」会談では、2026年は日本とシンガポールの外交関係樹立60周年となることから両国関係を「戦略的パートナーシップ」に格上げすること