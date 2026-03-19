K-POPアイドルの人気などを背景に「一重メイクもきれい」という認識が広がりつつある近年。ヘアメイクアーティスト・HARAさんは、一重を取り巻くメイクの価値観について「“絶対的な二重信仰”の揺らぎを感じる」と話しています。一重を活かしたメイク、一重を二重にするメイクの両方を発信する彼女に、過去のコンプレックスや印象を引き上げるメイクへの考え方について話を聞きました。【写真】目は2倍、クールビューティ美女に