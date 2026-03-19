京都府庁任期満了に伴う京都府知事選が19日告示され、無所属新人の大学名誉教授藤井伸生氏（69）＝共産推薦＝と、3選を目指す現職西脇隆俊氏（70）＝自民、中道、国民、立民、公明推薦、諸派新人の元参院議員浜田聡氏（48）が立候補を届け出た。西脇氏による2期8年の府政運営への評価が主な争点で、投開票は4月5日。藤井氏は、社会保障を充実させるために府政刷新が必要だと呼びかける。西脇氏は防災や子育て支援に注力してき