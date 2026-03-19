１９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万５２３９円４０銭）に比べて１５００円超下落した。５万３７００円台で推移している。ニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が急騰し、一時１バレル＝１００ドルを超えた。東京市場でも、原油高騰の長期化による物価高などが意識され、売りが先行している。