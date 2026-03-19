イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の状況をめぐりIMO＝国際海事機関が臨時会合を開きました。会合に先立ち事務局長は艦艇による民間船舶の護衛について「持続可能な解決策ではない」と否定的な考えを示しました。【映像】ドミンゲス事務局長の発言「状況は極めて深刻」醍醐穣リポ「臨時会合が始まった。会合には戦闘の当事国のアメリカ・イスラエル・イランも参加している」IMO＝国際海事機関の理事会はホルムズ海峡周辺で