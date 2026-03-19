（CNN）イスラエルのカッツ国防相は18日、イランのハティブ情報相を17日夜のイラン首都テヘランでの攻撃で殺害したと発表した。イラン指導部の要人を狙った暗殺の最新の事例となった。カッツ氏は18日の情勢分析で、地域全体に広がる戦闘をさらに激化させる考えを示し、「戦争のあらゆる戦線で重大なサプライズが予想される」と述べた。カッツ氏は、自身とネタニヤフ首相が、イラン指導部のほかのメンバーを標的にする手続きを簡略